Monster Hunter World niet aangepast voor meer verkopen in het Westen

Monster Hunter World-regisseur Kaname Fujioka heeft gezegd dat de game niet wordt aangepast om meer exemplaren te verkopen op de Westerse markt.

"We verbeteren geen dingen die mensen in het Westen haten om Westerse spelers de game te laten kopen. Mensen maken die aanname soms, of maken zich daar druk over, maar dat is totaal niet het geval."

De grootste verandering van de game is dat de jachtvelden niet meer gescheiden worden door laadschermen, maar nu met elkaar verbonden zijn. Volgens Fujioka wordt hierop gebaseerd welke elementen er in de game blijven, en welke niet. Zo kunnen potions nu lopend worden gedronken, in plaats van tijdens de transitie naar een ander gebied.

Monster Hunter World werd op E3 2017 aangekondigd en verschijnt in 2018 op PlayStation 4, Xbox One en pc. In september verschijnt Monster Hunter Stories voor 3DS.