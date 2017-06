De oprichter van Arkane Studios gaat er vandoor

De oprichter van Dishonored- en Prey-ontwikkelaar Arkane Studios, Raphael Colantonio, vertrekt bij de studio.

Colantonio richtte Arkane Studios in 1999 op. Hij regisseerde het dit jaar uitgekomen Prey, maar ook de originele Dishonored. Laatstgenoemde game maakte hij samen met Harvey Smith.

Colantonio gaf aan dat hij na achttien jaar een verandering in zijn leven nodig heeft. "Het is tijd dat ik vertrek en wat tijd met mijn zoon besteed en reflecteer over wat belangrijk is voor mij en mijn toekomst", aldus zijn ontslagbrief.

"Ik heb de kans gehad om met een aantal van de beste en slimste mensen in de industrie te werken en ik voel mij enorm bevoorrecht om deze reis met iedereen bij Arkane gemaakt te hebben."

Hij laat daarbij weten dat zijn vertrek niets te maken heeft met het feit dat ZeniMax, tevens het moederbedrijf van Bethesda, de studio in 2010 overnam. "Door onderdeel te worden van ZeniMax konden we een hoger niveau bereiken en werd Arkane een studio van wereldklasse."



Colantonio laat weten nog bij de studio te blijven om een goede overdracht voor te bereiden voor een nieuw management team in Lyon. Harvey Smith blijft Arkane's studio in Austin leiden.