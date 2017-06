Makers Rocket League vragen dagelijks om cross-play aan Sony

Rocket League-ontwikkelaar Psyonix vraagt Sony sinds de release van de PS4-versie "dagelijks" om cross-play voor de game.

Dat meldt Psyonix' Jeremy Dunham tegen Engadget. Op E3 werd aangekondigd dat Rocket League naar Switch zou komen en dat Xbox One- en Switch-eigenaren online tegen elkaar kunnen spelen via cross-play. Het is echter niet mogelijk om samen te spelen met PlayStation 4-eigenaren.



Dunham meldt dat Psyonix het vaak genoeg vraagt aan Sony: "Het antwoord is altijd een kleine variatie op dezelfde conclusie. Niet op dit moment, of het is iets wat we overwegen. Vervolgens gebeurt er niets." Dunham meldt dat de studio sinds de release van Rocket League op PS4 in 2015 dagelijks om cross-play vraagt aan Sony.

Dunham meldt tevens dat Psyonix cross-play tussen Xbox One en PS4 al getest heeft, en dat het werkte. De studio heeft alleen toestemming van Sony nodig.