Miyamoto had zijn bedenkingen bij Mario tussen echte mensen

In een interview met IGN heeft Shigeru Miyamoto gezegd dat hij zich eerst zorgen maakte over Mario tussen de 'normale' mensen in New Donk City.

"Ik maakte me zorgen om hoe spelers zouden reageren op een wereld waarin Mario zo kort is en normale mensen iets langer zijn. Of het feit dat mensen niet boos worden als Mario overal in de stad op en neer springt. Maar dat gezegd hebbende denk ik dat ik me besefte dat het personage Pauline al bestaat, en het idee van de game in een stad laten afspelen heel goed werkt."

Ook zegt hij dat hij liever Mario in nieuwe situaties ziet, dan dat hij een totaal nieuw personage ontwerpt.

"In de basis denk ik dat het ideaal is als we oude personages nieuwe dingen kunnen laten doen. Als er een nieuwe mechaniek wordt geïntroduceerd en er is een nieuw personage dat daar perfect in past, dan is het geweldig. Maar ik ben een beetje huiverig als iemand zijn ideeën geforceerd brengt en alsmaar nieuwe personages creëert."

