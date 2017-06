Microsoft maakt Xbox Game Pass line-up van juli bekend

Microsoft heeft aangekondigd welke games er in juli worden toegevoegd aan hun Xbox Game Pass-dienst.

De Xbox One-games die worden toegevoegd zijn Dead Island Definitive Edition, Resident Evil 6, F1 2015, Guacamelee! Super Turbo Championship Edition, The Flame in the Flood en Monaco: What's Yours is Mine. Ook wordt de Xbox 360-game Bard's Gold aangekondigd en krijgen Game Pass-bezitters korting op alle Payday 2-dlc.

Met Xbox Game Pass kunnen spelers games downloaden uit de bibliotheek voor 9,99 euro per maand. Bekijk hier het volledige aanbod.