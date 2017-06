PlayStation Plus-games van juli met onder andere Until Dawn

De PlayStation Plus-games van juli zijn bekend. Hieronder vind je de games die PS Plus-leden met een PS4, PS3 of Vita in huis kunnen downloaden.

Alle games komen vanaf 4 juli beschikbaar. Op PlayStation 4 kan men de horrorgame Until Dawn, Telltale's eerste seizoen van Game of Thrones en de partygame That's You downloaden. Het is waarschijnlijk geen toeval dat Game of Thrones onder de downloads behoort, aangezien het nieuwe seizoen van de HBO-serie in juli ook weer begint.

Op PlayStation 3 verschijnen de cultgame Tokyo Jungle en Capcom's Darkstalkers Resurrection. Voor Vita komen de platformer Element4l en arcadegame Don't Die Mr Robot beschikbaar. In de trailer hieronder worden de PlayStation Plus-games voor PlayStation 4 nog eens uitgelicht.