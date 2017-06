The Master Trials-dlc voor Zelda: Breath of The Wild nu uit

Het eerste dlc-pakket voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Master Trials, is nu uit op Nintendo Switch en Wii U.

In de dlc zit een moeilijkere modus, die alle vijanden een niveau sterker maakt. Zo worden rode Bokoblins de sterkere blauwe Bokoblins. Verder krijgen de vijanden hun health terug, waardoor spelers snel de tegenstanders moeten omleggen. Ook kunnen vijanden een hoger maximum level krijgen dan de normale speelstand.

Verder bevat de eerste contentpack een nieuwe modus genaamd Trial of the Sword, een nieuwe uitdaging waarin Link golven van vijanden moet verslaan in een complex van 45 kamers. Daarbij begint de avonturier zonder uitrusting en wapens. Spelers kunnen de "ware kracht van de Master Sword" ontgrendelen met de Trial of the Sword.

Ook wordt het op de kaart mogelijk om te zien waar de speler in de afgelopen 200 uur speeltijd is geweest. Zo wordt makkelijker te zien welke delen van de kaart de gebruiker nog niet heeft verkend.

Link kan in de uitbreiding ook verschillende nieuwe voorwerpen vinden. Zo wordt een Travel Medallion toegevoegd, die het mogelijk maakt om een plek op de kaart vast te leggen waar altijd snel naartoe kan worden genavigeerd. Het Korok Mask zal het makkelijker maken om de 900 verborgen bladermannetjes in de spelwereld te vinden. Ook zit Majora's Mask, Midna's Helmet, Tingle's Outfit en diverse andere kleding in de uitbreiding.

The Master Trials is onderdeel van de Expansion Pass, die voor 19,99 euro te koop is. Hierbij inbegrepen zit ook de verhalende dlc die later dit jaar verschijnt.