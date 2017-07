Pc-versie Lawbreakers krijgt fysieke collector's edition

Er is een fysieke collector's edition voor Boss Key Productions' Lawbreakers aangekondigd.



De game is verder digitaal verkrijgbaar voor pc en PlayStation 4, maar de fysieke editie, die naar pc komt, bevat naast de game exclusieve wapens en skins, een boek met daarin lore uit de game, twee kaartensets, stickers en een exclusieve doos.



Hoewel prijzen in euro's nog niet bekend zijn, kost de collector's edition 69 dollar. Een normale fysieke versie van de game komt ook beschikbaar voor 39 dollar. De game is op dit moment te bestellen op de Limited Run-website, die bij aankoop je tevens een Steam-code geven zodat je vanaf lancering aan de slag kunt.

Lawbreakers is vanaf 8 augustus verkrijgbaar voor pc en PlayStation 4.