Hearthstone-uitbreiding voor augustus aangekondigd

In augustus verschijnt er een nieuwe uitbreiding voor de digitale kaartgame Hearthstone. Designer Ben Brode kondigde dat aan tijdens een Q&A.



Er is verder nog weinig bekend over de uitbreiding, die op 6 juli gedurende de HCT Spring Championship officieel onthuld wordt. De uitbreiding bevat wel missies, vergelijkbaar met de Adventure-uitbreidingen. Missies worden gratis updates die naast de volledige uitbreidingen lanceren.



Er zijn inmiddels meer dan 70 miljoen actieve Hearthstone-spelers. De Blizzard-game is beschikbaar voor iOS, Android en pc.