Assassin's Creed Origins krijgt grotere spelwereld dan Black Flag

De spelwereld van Assassin's Creed Origins is volgens de makers veel groter dan die van Assassin's Creed 4: Black Flag.

Dat meldde Ashraf Ismail tegen Game Informer. Daarbij meldt hij ook dat de hoofdstad in Origins veel groter is dan die van Black Flag. "Als je het met voorgaande games vergelijkt, weet ik niet precies de cijfers, maar ik zou zeggen dat het twee keer zo groot is als Havana uit Black Flag."

Ismail merkt wel op dat de grootte van de spelwereld niet heel belangrijk is: "Ik denk niet dat de grootte van de stad belangrijk is. Het gaat om de inhoud, de ervaring die je er hebt. Het draait om hoe levend het er is. We hebben de locaties met quest gevuld en hebben elke stad uniek gemaakt."

Het uitgebreide interview, dat hieronder te bekijken is, gaat over nog veel meer elementen van de game. Zo is ook duidelijk dat de map van de game na de introductie compleet open is. De content rondom de moderne tijd die mogelijk in de game zit, net zoals in vorige AC-titels, blijft nog geheim.

