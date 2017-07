Sony Japan Studio: 'We hebben tijd voor meerdere nieuwe games'

Sony Japan Studio overweegt meerdere nieuwe games te ontwikkelen.



De studio, die onder andere gewerkt heeft aan Gravity Rush, Knack, Shadow of the Colossus, Bloodborne en Ape Escape, zou dus mer meerdere games kunnen komen. "Nu we Gravity Rush 2 en The Last Guardian hebben afgemaakt, hebben we meer tijd om nieuwe dingen te doen. We gaan Knack 2 ook nog afmaken, maar ons interne team heeft nu veel meer vrijheid, dus we overwegen aan meerdere nieuwe titels te beginnen", zo meldt senior vicepresident Allan Backer aan IGN.

Sony's Shuhei Yoshida meldde ook dat hij graag een balans ziet tussen games die in populaire franchises vallen, en compleet nieuwe games.