Red Alert 3-mod voegt China toe aan de rts

De Eastern Loong-mod voor Red Alert 3, die China toevoegt als vierde factie, zal ook verkrijgbaar zijn in het Engels. Dat heeft het team achter de mod onthuld.

Een team van Chinese modders werkt al jaren aan het toevoegen van content aan Red Alert 3. In Red Alert 3 zijn er drie facties: de Geallieerden, de Sovjet-Unie en Japan. Nu wordt er nog een factie toegevoegd, namelijk China. Het is niet een mod die alleen het uiterlijk van al bestaande units aanpast, maar een die compleet nieuwe units, gebouwen en vaardigheden toevoegt.

De mod voegt verder ook introvideo's en nieuw ingesproken stemmen toe. Opmerkelijker is dat de gebouwen van de Chinezen uit de lucht komen vallen, wat niet het geval is bij bestaande facties. Bovendien hebben veel units antimaterie wapens in plaats van kanonnen en machinegeweren.

De Eastern Loong-mod is voor het eerst uitgekomen in 2012, maar dan alleen in het Chinees. Nu heeft het team aangekondigd de mod te lokaliseren en in het Engels beschikbaar te stellen.

Meer informatie over de mod is te vinden op Mod DB.