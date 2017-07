Verwijderde Anthem-video voor PS4 toonde stiekem Xbox One-knoppen

Op Sony PlayStation's YouTube-kanaal stond een video van BioWare's nieuwe game Anthem. Deze is verwijderd nadat gamers er achter kwamen dat er plaatjes van PlayStation-knoppen over de Xbox One-knoppen waren geplakt.



De beelden waren van de Xbox One X-versie van de game en toonden dus de mooiste consoleversie van Anthem. Op verschillende momenten in de video, zo zag men op gameforum NeoGAF, was te zien hoe PlayStation-knoppen over de Xbox-knoppen waren geplakt, waardoor de illusie zou moeten worden gecreëerd dat het om een PlayStation 4-versie van de game ging.



Sony heeft de trailer inmiddels offline gehaald. Sony of Electronic Arts hebben nog niet op het voorval gereageerd. Hoewel het niet ongebruikelijk is voor YouTube-accounts om dezelfde video's van één platformversie te tonen, waren de beelden in de trailer specifiek bedoeld om tijdens Xbox One X-beelden tijdens E3 te tonen.