Evil Genius krijgt vervolg ontwikkeld door Rebellion

Er wordt door Rebellion gewerkt aan een vervolg op Evil Genius 2, zo heeft de ontwikkelaar in een zelf uitgegeven interview aangekondigd.



Dit is het vervolg op de in 2004 verschenen sim van Sierra waarin spelers hun eigen thuishaven voor de ultieme slechterik bouwen. Rebellion kocht de rechten op de franchise in 2006.

"Dit wordt geen remaster", vertelt Rebellion. "Evil Genius 2 is een compleet vervolg en wordt niet free-to-play. We richten ons op een pc-release, maar we zullen ook kijken welke andere platforms logisch zijn."



De ontwikkeling begon deze lente, dus de ontwikkelaar van Sniper Elite 4 en Battlezone is voorlopig nog wel zoet met de game. Het is de eerste strategiegame van Rebellion die loopt op hun eigen engine Asura.