Recordhouder Xbox Gamerscore verliest koppositie door huwelijk

Na elf jaar op de nummer één positie te staan, heeft de recordhouder van de hoogste Xbox Gamerscore zijn positie verloren omdat hij op huwelijksreis was.

Ray 'Stallion83' Cox heeft het record al sinds de toenemende populariteit van Achievements in handen. Hij was in 2014 de eerste persoon die een Gamerscore van 1 miljoen had. Dit weekend is hij echter ingehaald door Stephen 'smernov' Rowe, die al jaren probeerde het record te verbreken.



De reden dat Cox ingehaald is, is dat hij onlangs is getrouwd en op huwelijksreis ging. Cox laat via Twitter weten dat hij vanwege seks met zijn nieuwe vrouw het te druk had om zijn Gamerscore op te krikken.

Cox heeft nu een Gamerscore van meer dan anderhalf miljoen, maar Rowe loopt met zo'n 6000 punten voor.