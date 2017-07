Switch-versie The Longest 5 Minutes aangekondigd

The Longest 5 Minutes was al aangekondigd voor Steam en PlayStation Vita, maar komt nu ook naar Switch. Het spel is wel uitgesteld naar begin 2018.



De game had eerst ergens dit jaar moeten uitkomen. The Longest 5 Minutes is ontwikkeld door Nippon Ichi Software en sinds kort beschikbaar voor de Vita in Japan.

Spelers zitten in het hoofd van de held die een episch eindbaasgevecht aangaat. Terwijl hij tegen deze Overlord vecht, worden er gesprekken met de party van de speler gehouden en worden herinneringen ontgrendeld die als klassieke 8-bit rpg's worden doorspeelt. De manier waarop deze avonturen aflopen heeft invloed op het eindgevecht.

The Longest 5 Minutes krijgt een gelimiteerde editie met de game op cartridge, een soundtrack van 2 discs, een artboek, pin set en verzameldoos. Deze is te reserveren via de Amerikaanse NIS-winkel.