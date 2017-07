Assassin's Creed krijgt eigen anime

Hollywood-producer Adi Shankar heeft middels Facebook aangekondigd dat hij werkt aan een anime van Assassin's Creed.

Shankar is onder andere bekend van Lone Survivor, Dredd en de Castlevania-serie die deze week lanceert op Netflix. De anime zal gebaseerd zijn op de Assassin's Creed-reeks, maar een geheel origineel verhaal volgen.

In zijn bericht zegt hij naar Los Angeles te zijn verhuisd om zijn droom te volgen, nadat Ubisoft dat hem heeft gevraagd. Helaas zijn nog geen beelden of details bekend over de release of cast van de anime.

Dit jaar verschijnt Assassin's Creed Origins in de winkels. Lees hier meer over de wereld van de game.