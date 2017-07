Sony start Big in Japan-uitverkoop op Playstation Store

Vanaf vandaag geeft Sony korting een grote selectie aan Japanse games in de Playstation Store.

Tijdens de actie Big in Japan is een groot aantal door Japan-geïnspireerde games flink afgeprijsd voor Playstation 4, Playstation 3 en Playstation Vita. Elke regio heeft zijn eigen selectie aan afgeprijsde games. Ook in Europa zijn veel spellen nu met korting te koop. Hieronder is een klein aantal games geselecteerd.



Final Fantasy X/X-2 voor 24,99 euro

Persona 5 voor 59,99 euro

Dragon Quest Builders 24,99 euro

I am Setsuna 19,99 euro

Dark Souls III voor 24,99 euro

Resident Evil VII voor 37,99 euro



Voor een volledig overzicht van de deals kun je terecht op de Playstation Store. De acties lopen tot 19 juli 2017.