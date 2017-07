Benchmarks Xbox One X vergelijken games met Xbox One

Digital Foundry heeft via verschillende ontwikkelaars gpu-benchmarks van Xbox One-games bemachtigd. De benchmarks vergelijken games op de reguliere Xbox One met de nieuwe One X.

De benchmarks zijn bedoeld voor ontwikkelaars die bestaande games porten naar de krachtigere Xbox One X. De cijfers geven aan hoeveel extra features studio's nog kunnen toevoegen, zoals betere textures of langere draw-distances.

Hoewel de games niet bij naam worden genoemd, is een aantal titels vrij duidelijk. De gpu van de One X stelt Forza Motorsport 7 bijvoorbeeld in staat om de game tot maximaal 77fps te draaien in 4k. Op 60fps in 4k gebruikt de gpu slechts 65,9 procent, waardoor de rest van de kracht gebruikt kan worden voor aanvullende verbeteringen.

Ook laat de video zien waarom sommige games wellicht checkerboarding-technieken zullen gebruiken, vanwege de resolutie op de originele Xbox One, zoals Star Wars Battlefront.

Bekijk hieronder de video en lees hier het uitgebreide verslag op Eurogamer.