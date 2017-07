Meer informatie over aankomende Zelda: Breath of the Wild-dlc

Nintendo heeft iets meer info over de tweede downloadbare content van The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekendgemaakt. Zo speelt de dlc zich na het verhaal van de hoofdgame zelf af.

De tweede uitbreiding heet The Champion's Ballad en richt zich meer dan het origineel op Zelda, alsmede de vier champions die honderd jaar voor Breath of the Wild stierven. Toch speelt de game zich na het spel af en is Link nog altijd het speelbare personage.



Via Twitter liet Nintendo tevens weten dat een shirt met een kreeft erop uit The Legend of Zelda: The Wind Waker terugkeert naar Breath of the Wild. Een precieze releasedatum voor de dlc is er nog niet, maar wordt ergens eind dit jaar verwacht.