Bescherm je tegen de monsters van Fortnite - Trailer

Er is een nieuwe cinematische trailer voor Fortnite uitgebracht door Epic Games.



De trailer, genaamd 'Hard Days Night', toont geen gameplay, maar zet wel de sfeer van de game neer waarin spelers overdag structuren moeten bouwen om zich 's nachts te beschermen tegen monsters.

De actiegame werd al in 2011 aangekondigd, maar moet later deze maand in Early Access verschijnen voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. Spelers die de Founder Pack hebben gereserveerd kunnen vanaf 21 juli beginnen, anderen vanaf 25 juli. Een concrete releasedatum voor de volledige versie van Fortnite is nog niet bekend.