Tony Hawk's Pro Skater HD wordt binnenkort van Steam verwijderd

Als je ooit nog Tony Hawk's Pro Skater HD op pc wilt spelen, dan moet je snel zijn. Vanaf 17 juli is de game niet meer te koop op Steam.



Het is niet ongekend dat een game die voorheen nog op Steam stond, wordt verwijderd wanneer bijvoorbeeld een licentiedeal voor in-game muziek afloopt.



Het lijkt onwaarschijnlijk dat Activision de licenties voor nummers in de remaster van de eerste Tony Hawk-games vernieuwt, dus waarschijnlijk komt de game nooit meer terug op Steam. Daarmee is er straks geen manier meer om de game te spelen op pc, tenzij men de game van te voren heeft gekocht op Steam. Wellicht daarom is de game nu ook met 80 procent korting te koop, voor 1,99 euro.



Tony Hawk's Pro Skater HD is ook digitaal verkrijgbaar op PlayStation 3 en Xbox 360, maar voor die versies is nog niet aangekondigd dat ze offline gaan. Mogelijk gelden daar andere licentiedeals voor.