For Honor- en Far Cry 3-ontwikkelaar wisselt Ubisoft in voor ArenaNet

Jason VandenBerghe, onder andere bekend voor zijn werk aan For Honor, heeft ontslag genomen bij Ubisoft Montreal. Hij gaat werken bij Guild Wars 2-studio ArenaNet.

VandenBerghe werkte negen jaar bij Ubisoft aan titels als Far Cry 3 en Red Steel 2. Hij werd door het bedrijf vaak in de spotlight gezet, onder andere tijdens E3-presentaties. Voor Ubisoft werkte hij bij Activision aan Call of Duty- en Guitar Hero-games.



Hij wordt de 'director of design' bij ArenaNet. VandenBerghe noemt het een "grote stap", maar claimt dat hij "helemaal verliefd is op ArenaNet en het werk van de studio na een bezoekje."