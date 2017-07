Speedrunner speelt Trials of the Sword uit in 43:45 minuten

De Trial of the Sword-uitdaging uit de Master Trials-dlc van Zelda: Breath of the Wild is in een speedrun in minder dan 44 minuten voltooid.

De speedrun, die is gespeeld door YouTuber Loloup, is op dit moment het wereldrecord voor het uitspelen van de Trial of the Sword. De uitdaging bestaat uit 45 levels, die in 43 minuten en 45 seconden zijn overwonnen. Dit betekent dat de speedrunner gemiddeld minder dan een minuut nodig had voor elk gevecht. Dat is indrukwekkend, aangezien sommige levels meerdere Guardian-vijanden bevatten. Voor het verschijnen van deze prestatie, kostte het speedrunners ongeveer vier uur om de uitdaging te voltooien.

De Master Trials-dlc is ongeveer anderhalve week geleden uitgebracht. Lees hier onze oordeel over de uitbreiding. Bekijk hieronder de speedrun van Loloup.