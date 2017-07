Update: Meer tickets voor Pokémon Go-evenement in Nederland

Update: Via de Facebookpagina van Stadshart Amstelveen is bekendgemaakt dat er binnenkort 3.500 gratis tickets te beschikbaar worden voor het evenement. Eerder deze week werd bekend dat er 2.000 kaarten beschikbaar werden. Het registratieplatform zal binnenkort verschijnen via het Facebookevenement en op de website van Stadshart Amstelveen.



Origineel bericht:

Ontwikkelaar Niantic heeft aangekondigd dat er een Pokémon Go Safari Zone-evenement naar Nederland en andere landen in Europa komt.

Op 12 augustus vindt het evenement plaats in het stadshart van Amstelveen. Net als in de handheld-rpg's spawnen in speciale zones zeldzame Pokémon, die spelers tijdelijk kunnen vangen. Er zullen onder andere Pokémon uit andere werelddelen verschijnen.

Ook gaat vanaf 22 juli een wereldwijd evenement van start, tijdens het Pokémon Go Fest in Chicago. In Grant Park kunnen spelers bepaalde soorten Pokémon vangen, die voordelen vrijspelen voor spelers in de hele wereld. Zo verhogen water-Pokémon XP en reduceren elektrische Pokémon de afstand voor eieren.

Ook kunnen spelers gelijktijdig Pokémon vangen om de duratie van de bonussen te verhogen en een speciale uitdaging vrij te spelen voor de spelers in Chicago. In onderstaand schema wordt het evenement verder uitgelicht.