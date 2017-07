Rainbow Six-film krijgt mogelijk Ryan Reynolds in de hoofdrol

Al meer dan tien jaar praat met in Hollywood over een verfilming van Rainbow Six. Er lijkt nu wat voortgang in te komen nu Ryan Reynolds (Deadpool) mogelijk de hoofdrol in de film krijgt.



De film zou volgens Deadline worden geproduceerd door Akiva Goldsman (ook verantwoordelijk voor de verfilming van de Da Vinci Code) en de productie zou inmiddels op rolletjes lopen, waarbij er gesprekken met Reynolds worden gehouden om voormalige Navy SEAL John Clark uit Tom Clancy's Jack Ryan-reeks te spelen.

Het is niet bekend in hoeverre Ubisoft invloed zou hebben op de film, aangezien de film net zozeer op het boek van Tom Clancy wordt gebaseerd. Het gamebedrijf is wel druk bezig met het maken van diverse verfilmingen van zijn grootste franchises. Na Assassin's Creed staan ook verfilmingen van onder andere Watch Dogs, Splinter Cell en Far Cry op stapel.