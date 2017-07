Originele New Nintendo 3DS in Japan uit productie

Nintendo Japan laat weten de productie van de standaard-versie van de New Nintendo 3DS te beëindigen.

Nog voor de release van de New Nintendo 2DS XL, geeft Nintendo aan de productie van de originele New Nintendo 3DS te stoppen De productie van de New Nintendo 3DS XL daarentegen wordt wel voortgezet. Op de officiële website van Nintendo Japan staat subtiel aangegeven dat de productie is gestopt. Nintendo Benelux meldt aan Gamer.nl dat er niets is bevestigd omtrent de stop van de productie in Europa.

De New Nintendo 3DS werd in oktober 2014 uitgebracht in Japan en heeft tot 31 december 2016 wereldwijd 2,49 miljoen exemplaren verkocht. De XL-variant van de New 3DS bleek populairder en is in dezelfde periode 9,82 miljoen over de toonbank gegaan.

De New Nintendo 2DS XL wordt 28 juli gelanceerd. Lees hier onze review van deze handheld voor meer informatie over het product.