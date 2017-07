Destiny 2-bèta vanaf vandaag te downloaden op consoles

Vanaf vanavond 19:00 is het mogelijk om de Destiny 2-bèta te pre-loaden op de console.

Enkel bezitters van een code kunnen de bèta alvast downloaden op beide consoles. De code is verkrijgbaar via een pre-order van de game via verschillende retailers of de digitale winkels van PlayStation en Xbox.

Op dinsdag 18 juli op 19:00 uur gaat de gesloten bèta van start op PlayStation 4, gevolgd door de Xbox One op 19 juli. Vanaf vrijdag 21 juli 19:00 uur zal de test voor iedereen beschikbaar zijn, tot en met maandagochtend 06:00 uur.

Spelers kunnen aan de slag met de eerste missie uit de campagne, Homecoming, de eerste Strike, genaamd Inverted Sprire, en de Crucible. In de Crucible-modus wordt Control en Countrdown gespeeld op de map Endless Vale.

Destiny 2 verschijnt op 6 september voor PlayStation 4 en Xbox One. De pc-versie, die in de toekomst ook een bèta krijgt, komt uit op 24 oktober.

Bekijk hier gameplay van de bèta-map Endless Vale.