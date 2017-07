The Surge-demo lanceert volgende week

Ontwikkelaar Deck 13 heeft bekendgemaakt dat hun actie-rpg The Surge volgende week een demo krijgt.

De demo zal beschikbaar zijn op PlayStation 4, Xbox One en pc. Volgens de ontwikkelaar bevat de demo alle opties van de volledige game. Dit betekent onder andere dat PlayStation 4 Pro-bezitters kunnen kiezen tussen 30fps in 4K en 60fps in 1080p.

De demo moet volgende week verschijnen, hoewel een specifieke datum nog onbekend is. Ondertussen werkt Deck 13 aan dlc voor de game en zal de ontwikkelaar wellicht meehelpen met Lords of the Fallen 2.