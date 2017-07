Gamescom-persconferentie Xbox vindt plaats op 20 augustus

Microsoft heeft aangekondigd groots aanwezig te zijn op Gamescom 2017 in Keulen. Op 20 augustus houdt de uitgever hun persconferentie.



De persconferentie is vanaf 21:00 uur live te volgen en bevat "het laatste nieuws en aankondigingen rondom Xbox One X". Verschillende games en ontwikkelaars zullen voorbijkomen en de show zal zelfs "een paar verrassingen" bevatten.

Op de beurs zelf zijn 29 Xbox One- en Windows 10-games speelbaar., waaronder Forza Motorsport 7, Sea of Thieves en Age of Empires Definitive Edition. Microsoft viert ook de twintigste verjaardag van Age of Empires met een livestream op maandag 21 augustus om 21:00 uur.

Tot slot vindt het jaarlijkse Xbox Fanfest plaats, waarover later meer bekend wordt gemaakt.

Gamescom 2017 loopt van dinsdag 22 augustus tot en met zaterdag 26 augustus. Sony overweegt na een jaar afwezigheid ook een persconferentie te houden.