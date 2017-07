Details over PES 2018-bèta bekendgemaakt

Meer informatie over de open bèta voor Pro Evolution Soccer 2018 (PES 2018) zijn onthuld door Konami.

Vanaf 20 juli start de online bèta op Xbox One en PlayStation 4. Deze loopt in totaal elf dagen en eindigt op 31 juli. Spelers van de bèta kunnen kiezen uit het Braziliaanse of Franse team, twee modi en een aantal instellingen voor tijdstip en weersomstandigheden. Het fictieve Neu Sonne Arena, gebaseerd op het stadion van de Braziliaanse club Palmeiras, fungeert als locatie voor de testperiode.

Voor het spelen van de bèta is geen PlayStation Plus-abonnement vereist, maar wel een Xbox Live Gold-abonnement. PES 2018 wordt naast op PlayStation 4 en Xbox One ook beschikbaar gesteld op PlayStation 3, Xbox 360 en pc, hoewel hier geen testperiode voor is aangekondigd.

De volledige versie van PES 2018 is beschikbaar van 12 september.