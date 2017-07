Zo ziet Toy Story er in Kingdom Hearts 3 uit - Trailer

In de Kingdom Hearts-reeks worden Square Enix- en Disney-universa samengevoegd. In de trailer van Toy Story 3 valt dan ook een virtuele wereld uit Toy Story te zien.



De trailer werd getoond op D23 Expo, Disney's fanevenement. Het is voor het eerst dat de wereld van Toy Story in een Kingdom Heats-game zit. De trailer onthult daarnaast dat de game ergens in 2018 moet uitkomen.

Regissseur Tetsuya Nomura laat daarnaast aan IGN weten dat spelers ook een ander personage kunnen besturen naast Sora. "Het is de bedoeling dat er een speelbaar personage naast Sora komt. We kunnen hier nog niets over vertellen."



Kingdom Hearts 3 komt naar PlayStation 4 en Xbox One.