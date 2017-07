Telltale's The Wolf Among Us krijgt mogelijk nieuwe afleveringen

Telltale's episodische reeks krijgt mogelijk nieuwe afleveringen die deze week op San Diego Comic Con worden aangekondigd.



Telltale liet via Twitter weten dat het bedrijf nieuws heeft voor Comic Con, dat van 20 tot en met 23 juli wordt gehouden. Hoewel die tweet geen indicatie geeft dat The Wolf Among Us er iets mee heeft te maken, retweette Adam Harrington, die de stem van Bigby inspreekt in het eerste seizoen van de reeks, de tweet.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Harrington de tweet op zijn eigen tijdlijn plaatst als het niets heeft te maken met zijn werkzaamheden, dus een vervolg op The Wolf Among Us lijkt de meest logische conclusie, al is dit natuurlijk nog niet bevestigd.

Het eerste seizoen van The Wolf Among Us verscheen in 2013 en wordt door veel spelers geprezen. De serie is gebaseerd op de Fables-comics.