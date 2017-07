Pc-versie van rpg Ys Seven getoond in eerste video - Trailer

De eerste beelden van de eerder deze maand aangekondigde pc-versie van de rpg Ys Seven zijn uitgebracht.



De trailer toont diverse in-game momenten. Het spel verscheen in 2009 in Japan op de PSP en een jaar later ook in Europa. De game moet deze zomer naar pc komen via Steam, GOG en de Humble Store. De pc-versie heeft verbeterde graphics, een framerate van 60 fps, controllerondersteuning en Achievements of Steam en GOG Galaxy.



De game draait om Adol en zijn metgezel Dogi. Het tweetal maakt een epische reis om vijf stammen die de vijf Great Dragons beschermen samen te brengen. De game bevat een real-time gevechtsysteem waarbij spelers vrij tussen teamleden kunnen schakelen in gevechten.