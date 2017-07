Xbox One X-versies The Evil Within 2 en Wolfenstein 2 draaien in 4K

The Evil Within 2 en Wolfenstein 2: The New Colossus, beiden games van Bethesda, ondersteunen 4K Ultra HD en HDR op Xbox One X.



Hoewel Bethesda nog geen updates voor de aankomende games heeft aangekondigd die dit mogelijk maken, plaatste Microsoft een update op de gamepagina's van de games waaruit dit blijkt. De gamepagina van The Evil Within 2 is hier te zien, de pagina van Wolfenstein 2 hier.

Microsoft's definitie van 4K Ultra HD hangt tussen native 4K tot dynamische checkerboard 4K, dus waar de games precies onder vallen moet nog blijken.



The Evil Within 2 moet op 13 oktober uitkomen op pc, Xbox One en PlayStation 4. Wolfenstein 2: The New Colossus komt naar dezelfde systemen, maar dan op 27 oktober. Er is nog niets bekend over een mogelijke PlayStation 4 Pro-patch.