Maker Alice-games: 'Stop met vragen om Alice 3'

In een blogpost heeft American McGee, maker van de Alice-games, antwoord gegeven op de vraag of er ooit nog een nieuw deel komt.

McGee zegt dat hij dagelijks de vraag krijgt waar Alice 3 blijft en grapt dat zelfs zijn huisdier er nu om vraagt via "Morsecode-scheten". In een uitgebreide post legt hij uit dat Electronic Arts de rechten van de serie heeft, en dat de uitgever het lot van de game bepaalt.

Dit betekent ook dat hij en zijn partner RJ Berg geen crowdfunding-campagne mogen beginnen of zelf de ontwikkeling kunnen starten. Hij zegt dat EA zich echter wel bewust is van het feit dat ze graag zouden helpen met het ontwerpen, schrijven en ontwikkelen van de game.

Volgens de ontwikkelaar zal er in de toekomst zeker een nieuwe Alice-game verschijnen, maar enkel wanneer EA vindt dat de tijd rijp is. In 2000 verscheen American McGee's Alice voor pc, gevolgd door Alice: Madness Returns in 2011.