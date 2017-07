'Half-Life 3 zou niet een einde van het verhaal hebben betekend'

In een interview van Arcade Attack meldt Half-Life-schrijver Marc Laidlaw dat Half-Life 3 niet tot het einde van de serie zou hebben geleid.

Laidlaw is inmiddels niet meer werkzaam bij Valve maar vertelt dat het bedrijf wel plannen had voor een eventuele Half-Life 3 of Episode 3. "Het verhaal had naar een punt gebracht moeten worden dat ik er afstand van had kunnen nemen en het pad vrij had kunnen maken voor de volgende generatie", aldus de schrijver.

"Ik had graag een overgang gemaakt van Half-Life 2 naar Half-Life 3 die net zo dramatisch was als die van Half-Life 1 naar Half-Life 2. Ik heb geen idee of anderen deze ambitie met mij deelden, maar het leek mij belangrijk degenen die Half-Life zouden overnemen volledige vrijheid te geven wat betreft de voortgang van het verhaal van Gordon Freeman. Helaas heb ik nooit de mogelijkheid gekregen dit te doen", meldt Laidlaw, "Mijn verwachting was dat elk nieuwe deel weer een open einde zou hebben en dat de serie voor altijd door zou gaan".

Toen werd gevraagd of er ooit een Half-Life 3 zal komen, vertelde hij onomwonden: "geen idee". In hetzelfde interview gaf de schrijver aan niet terug te willen keren naar Valve. Ook niet in het onwaarschijnlijke scenario dat de Half-Life-serie weer volop op gang zou komen.