Final Fantasy 7-remake is op sommige gebieden verder ontwikkeld dan Kingdom Hearts 3

In een interview met Famitsu heeft Kingdom Hearts 3- en Final Fantasy 7 Remake-regisseur gezegd dat Final Fantasy 7 op sommige gebieden qua ontwikkeling verder is dan Kingdom Hearts 3.



Nomura zegt: "Ondanks dat er delen verder zijn dan Kingdom Hearts 3, zoals cutscenes, is het onwaarschijnlijk dat we binnenkort informatie delen, aangezien we overschakelen naar interne ontwikkeling."

Ook gaf hij aan dat er nog andere onaangekondigde projecten binnen Square Enix zijn waar hij aan meewerkt, maar dat hij niet weet wanneer er meer over bekend wordt gemaakt.

Over Kingdom Hearts 3 kon hij wel meer informatie geven, zoals dat de game minder werelden bevat dan het tweede deel. De werelden zijn volgens Nomura echter wel "voller qua inhoud en gameplay."

Op D23 Expo werd bekend dat Kingdom Hearts 3 in 2018 verschijnt voor PlayStation 4 en Xbox One. Final Fantasy 7 Remake verschijnt na 31 maart 2018.