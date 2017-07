Uitgebreide horde-modus komt volgende week naar Titanfall 2

Respawn voegt op 25 juli nieuwe gratis content toe aan Titanfall 2, waaronder een co-op horde-modus genaamd Frontier Defense.



In de modus moeten maximaal vier spelers samenwerken om hun Harvester tegen vijf golven aan vijanden te verdedigen. Door vijanden te verslaan kunnen er vallen, sentries en andere hulpmiddelen worden gekocht.



De modus krijgt vijf verschillende moeilijkheidsgraden en vijf maps om de modus in te spelen: Homestead, War Games, Forwardbase Kodai, Blackwater Canal en Rise. Daarbij heeft de modus een eigen upgradesysteem waarbij spelers Aegis Ranks verdienen door wedstrijden uit te spelen. Door omhoog te gaan in rank ontgrendelen spelers upgrades voor hun Titans in de modus.

De gratis Titanfall 2-update op 25 juli voegt ook de nieuwe Livefire-map Township en de nieuwe multi-modus map Rise toe.

Tot slot komt er ook weer een periode waarin Titanfall gratis gespeeld kan worden, namelijk 28 tot en met 30 juli. In die periode kan iedereen alle multiplayermodi en de singleplayertraining gratis uitproberen.