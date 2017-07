Gratis Nintendo Switch Online-app nu downloadbaar

Nintendo heeft de gratis Nintendo Switch Online-app gelanceerd voor iOS en Android.

De nieuwe online app van Nintendo zal in eerste instantie Splatoon 2 alleen ondersteunen wanneer deze beschikbaar wordt later deze week. Met de app kunnen spelers elkaar uitnodigen voor online battles en gebruikmaken van voice chat. Daarbij kunnen spelers elkaar uitnodigen voor privégevechten, league battles, Salmon runs, en Splat Fest-competities.

De Nintendo Switch Online-app is gratis, net als alle Splatoon 2 functionaliteiten. De app zal gratis zijn tot de officiële Switch online service gelanceerd wordt in 2018. Vanaf dan zullen spelers, zoals eerder bekendgemaakt door Nintendo , 19,99 euro per jaar moeten betalen voor het lidmaatschap, hoewel ook mogelijk is om een lidmaatschap af te sluiten voor perioden van één of drie maanden.

Het minimale vereiste besturingssysteem voor de app is voor iPhones iOS 9.0 en voor Android is dat 4.4. De app wordt ondersteund in de volgende talen:Engels, Frans, Spaans, Japans, Duits, Russisch, Portugees, Italiaans en Nederlands.