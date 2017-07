Ghost Recon Wildlands is 'grootste industriehit van 2017'

Ubisoft heeft in hun laatste kwartaalcijfers bekendgemaakt dat Ghost Recon Wildlands "de grootste industiehit sinds de start van 2017 is."



Hoeveel stuks Ghost Recon Wildlands heeft verkocht werd niet duidelijk. In het eerste kwartaal van het financiële jaar 2017-2018 brachten de games van de uitgever 190.4 miljoen euro op.

Daarnaast werd bekend dat Ubisoft de meeste games verkocht op PlayStation 4, gevolgd door Xbox One en pc. 44 procent van de verkochte games werd verkocht voor Sony's platform. Nintendo Switch heeft echter nog geen eigen categorie.

Ook viel op dat de totale omzet van Ubisoft afgelopen kwartaal voor ruim 80 procent bestond uit digitale verkopen, vergeleken met 75 procent een jaar geleden.

Tot slot maakte Ubisoft meer bekend over hun verwachtingen van The Crew 2, Far Cry 5 en Skull and Bones. The Crew 2 heeft een recordaantal geregistreerde spelers voor de aankomende bèta wat Ubisoft-games betreft. Ook Skull and Bones heeft een recordaantal geregistreerde bèta-spelers behaald voor een nieuwe IP.

Van Far Cry 5 wordt verwacht dat de game veel beter zal verkopen dan Far Cry Primal en vergelijkbaar met het derde en vierde deel, die respectievelijk 7 en 8 miljoen exemplaren verkochten.

Vandaag werd ook bekend dat Ubisoft geïnteresseerd is in PlayerUnkown's Battlegrounds-achtige gameplay .