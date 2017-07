Tricky Towers verschijnt met nieuwe dlc op Xbox One

De Nederlandse ontwikkelaar WeirdBeard onthult dat later dit jaar Tricky Tower naar Xbox One zal komen. Ook is nieuwe dlc bekendgemaakt in een trailer.

Tricky Towers komt later dit jaar naar Xbox One en zal een nieuwe singleplayer-modus introduceren. Deze nieuwe toevoeging zal eerst exclusief op Xbox One beschikbaar zijn, maar zal later ook verschijnen op PlayStation 4 en pc, waar de game al enige tijd beschikbaar is.

De nieuwe Indie Friends Character Pack-dlc brengt nieuwe speelbare personages met zich mee. Onder deze magiërs vallen de radioactieve Fish uit Nuclear Throne, heavy metal Clunk uit Awesomenauts en Octodad uit de gelijknamige game Octodad. Verder zullen ook Thane uit Armello, Candy Man uit Lethal League en The Last of the Order uit Towerfall hun opwachting maken.

Bekijk hieronder de trailer voor de Indie Friends-dlc. Een specifieke releasedatum voor de Xbox One-versie van Tricky Towers is nog niet bekend.