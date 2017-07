Bekijk zaterdag de livestream van Pokemon Go Fest in Chicago

Ontwikkelaar Niantic onthult via Twitter dat het Pokémon Go Fest in Chicago een livestream zal krijgen.

Ook spelers die niet kunnen deelnemen aan het evenement kunnen dit weekend het evenement meemaken vanuit hun huiskamer. Niantic kondigt aan dat het Pokémon Go Fest op zaterdag 22 juli gestreamd zal worden op Twitch.

Het evenement begint 's middags om 17:00 uur Nederlandse tijd. Spelers hebben zo wereldwijd de mogelijkheid de activiteiten dit weekend in de gaten te houden. Zaterdag zijn er drie Challenge Windows beschikbaar, waardoor deelnemers samenwerken om een bepaalde hoeveelheid Pokémon te vangen. Deze Windows zijn beschikbaar spelers over de hele wereld, waardoor ook spelers die niet aanwezig zijn in Chicago hun steentje bij kunnen dragen.

Als spelers de uitdagingen tot een succesvol einde weten taf te ronden, is er voor iedereen een beloning. Het evenement werd in juni aangekondigd naar aanleiding van de eerste verjaardag van het spel. Pokémon Go is verkrijgbaar op Android en iOS.

Hieronder is de originele tweet te zien. Op 12 augustus vindt er ook een evenement plaats in het stadshart van Amstelveen. Binnenkort worden hier 3.500 tickets voor vrijgegeven.