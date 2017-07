De SNES Classic Mini vergeleken

Op San Diego Comic Con is de Amerikaanse SNES Classic Mini voor het eerst in het openbaar te aanschouwen.



Op de afbeeldingen van IGN is te zien hoe de console zich verhoudt tot de originele SNES. Ook is het snoer van de controller zichtbaar langer dan de NES Classic Mini van vorig jaar.

De SNES Classic Mini komt met twee controllers en 21 games, waaronder het nooit eerder verschenen Star Fox 2. De kleine console verschijnt op 29 september is momenteel erg moeilijk verkrijgbaar.