3DS-versie Layton's Mystery Journey in oktober naar het Westen

De Nintendo 3DS-versie van Layton's Mystery Journey zal in oktober naar Europa en Noord-Amerika lanceren. Op iOS en Android is de puzzelgame al verkrijgbaar.

Ontwikkelaar Level-5 heeft aangekondigd dat de release van Layton's Mystery Journey voor Nintendo 3DS in oktober in Europa en Noord-Amerika zal verschijnen. Het is de eerste game uit de Layton-serie in drie jaar tijd en is in eerste instantie uitgebracht op smartphones. De game draait om de dochter van Professor Layton uit de DS en 3DS-games.

Layton's Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires' Conspiracy is gisteren uitgebracht voor iOS en Android. Deze kost 17,99 euro en bevat ook in-app aankopen. In Japan is de game wel al beschikbaar op Nintendo 3DS.

Een specifieke Europese releasedatum voor 3DS is nog niet bekend. De game is in april aangekondigd tijdens een Nintendo Direct-uitzending. Bekijk hieronder de officiële trailer.