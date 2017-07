PvP-modus voor Ghost Recon: Wildlands aangekondigd

Er komt een 4v4-modus waarin spelers het tegen elkaar opnemen in Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands.



Het is de bedoeling dat de modus deze herfst beschikbaar komt voor de game, maar deze zomer wordt al wel een bèta gehouden.



In de modus vormen zich twee teams van vier spelers, die het vervolgens tegen elkaar opnemen. De gevechten spelen zich op grote, open maps af en spelers moeten militaire strategieën gebruiken om het gevecht te beslechten.



De open bèta komt op PS4, Xbox One en pc beschikbaar. De modus komt voor iedereen gratis beschikbaar. Een precieze releasedatum is er nog niet.