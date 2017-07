Splatoon 2 ontvangt eerste gratis dlc-content in de vorm van wapen

De eerste gratis content voor Splatoon 2 is dit weekend aan de game toegevoegd in de vorm van een nieuw wapen.



Het gaat om de Inkbrush, een wapen die alleen geschikt is voor aanvallen en verfklussen van een korte afstand. De speciale move die ermee gedaan kan worden is de Splashdown en de extra aanval die bij het wapen hoort is de Splat Bomb.



Het wapen wordt automatisch aan de game toegevoegd en spelers krijgen hier een melding van. Het is de bedoeling dat Nintendo gedurende een heel jaar gratis content, waaronder nieuwe wapens en multiplayermaps, aan de shooter op Switch toevoegt.