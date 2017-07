In een video is de releasedatum van Overcooked: Special Edition voor Nintendo Switch aangekondigd. De game zal donderdag 27 juli verschijnen op de Switch. Deze speciale editie bevat naast het gewone spel ook de uitbreidingen The Lost Morsel en Festive Seasoning.



Overcooked is een multiplayergame die beschikbaar is voor PlayStation 4, pc en Xbox One. Bekijk hieronder de officiële aankondiging.