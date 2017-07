Rayman Legends komt op 12 september naar Switch

Rayman Legends: Definitive Edition moet op 12 september op de Switch verschijnen, zo valt te zien op de Europese eShop in de 'Coming Soon'-sectie.



Er werd gisteren tevens een demo van de game op de Switch eShop geplaatst die spelers gratis konden downloaden en spelen. De demo werd kort daarna echter weer offline gehaald. Mogelijk is Ubisoft van plan de releasedatum en de demo officieel aan te kondigen en waren ze te vroeg op de eShop verschenen.



Rayman Legends: Definitive Edition werd rond de onthulling van de Switch aangekondigd voor de console. Sindsdien is het stil rondom de titel. In 2014 kwam de game al uit voor Wii U, PlayStation 3, Xbox 360 en pc. Later werd de game ook overgezet naar Vita, Xbox One en PlayStation 4.