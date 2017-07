Chains of Harrows-update voor consoleversie Warframe nu uit

De consoleversie van de free-to-play game Warframe heeft gisteren de Chains of Harrows-update ontvangen.



Deze uitbreiding verscheen in juni al voor pc maar is nu dus ook voor Xbox One en PlayStation 4 beschikbaar. De update voegt de quest The Chains of Harrow toe, waarin spelers een ruimteschip ontdekken waarop een spannend avontuur te beleven valt.



Tevens in de update zitten verbeterde graphics voor de aarde, een nieuwe vijand, nieuwe wapens en Harrow, een nieuw personage die een ketting als wapen gebruikt.



In de trailers hieronder zijn de diverse nieuwe elementen van deze update te bekijken.